В Совфеде объяснили, почему Россия не наложила вето по Ирану в ООН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ирану, заявив, что воздержание от голосования было в интересах страны. Он пояснил, что отказ от применения права вето обусловлен стратегическим партнёрством России как со странами Персидского залива, так и с Ираном.

Косачёв объяснил, что, хотя интуитивно хотелось бы наложить вето, с точки зрения того, что лучше для России в будущем, это было бы не лучшим решением. Он подчеркнул, насколько важны для нас отношения с арабскими странами Персидского залива, ведь они наши серьёзные партнёры. В итоге, в этой непростой ситуации, решили не голосовать, посчитав это наименее плохим выходом.

«Пытаясь содействовать компромиссу между взаимоисключающими подходами Ирана, США, Израиля и оказавшихся зажатыми между ними заливных стран, мы внесли проект резолюции, где не упоминалась ни одна из сторон конфликта, но содержался призыв к немедленной деэскалации. Американцы наложили вето», — констатировал сенатор в Telegram-канале.

Совет Безопасности ООН в среду не смог одобрить российскую резолюцию, направленную на прекращение огня на Ближнем Востоке и осуждение нападений на мирное население. Документ получил поддержку четырёх государств, в то время как девять стран воздержались при голосовании. США, обладающие правом вето как постоянный член, и Латвия проголосовали против. Для принятия резолюции требовалось девять голосов «за», чего российскому предложению не хватило.

При этом Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. Документ был предложен Бахрейном. В его тексте осуждаются удары по объектам в ряде арабских стран. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооружённые действия против этих государств. Стоит отметить, что в тексте резолюции отсутствуют упоминания о действиях США и Израиля.