12 марта, 10:55

Профессор из Массачусетса предрёк США провал в войне с Ираном из-за нехватки боеприпасов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Конфликт с Ираном продемонстрирует, что США не в состоянии поддерживать прежний темп боевых действий, поскольку их ресурсы на исходе. Такую оценку в интервью RT дал почётный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

Эксперт по международной безопасности прокомментировал эффективность иранских беспилотников, которые успешно прорывают американскую ПВО на Ближнем Востоке. В этой связи он вспомнил поговорку «Лучшее — враг хорошего».

«Эта война — начало конца американского военного доминирования. У американцев нет достаточного количества боеприпасов, чтобы продолжать эту войну с той же интенсивностью, с которой она продолжалась», — подчеркнул Постол.

Он также напомнил принцип «Лучшее — враг хорошего», намекая, что дорогие технологии не всегда полезны, если противостоять приходится армии, использующей более простые, но массовые решения.

Военный эксперт оценил ракетные запасы Ирана для ударов по Израилю и базам США
А вот у президента США другое мнение на этот счёт. По словам Дональда Трампа, Соединённые Штаты могут воевать вечно благодаря огромным запасам ракет и прочих боеприпасов, количество которых на складах Пентагона поражает воображение.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Владимир Озеров
