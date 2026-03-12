Конфликт с Ираном продемонстрирует, что США не в состоянии поддерживать прежний темп боевых действий, поскольку их ресурсы на исходе. Такую оценку в интервью RT дал почётный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

Эксперт по международной безопасности прокомментировал эффективность иранских беспилотников, которые успешно прорывают американскую ПВО на Ближнем Востоке. В этой связи он вспомнил поговорку «Лучшее — враг хорошего».

«Эта война — начало конца американского военного доминирования. У американцев нет достаточного количества боеприпасов, чтобы продолжать эту войну с той же интенсивностью, с которой она продолжалась», — подчеркнул Постол.

Он также напомнил принцип «Лучшее — враг хорошего», намекая, что дорогие технологии не всегда полезны, если противостоять приходится армии, использующей более простые, но массовые решения.

А вот у президента США другое мнение на этот счёт. По словам Дональда Трампа, Соединённые Штаты могут воевать вечно благодаря огромным запасам ракет и прочих боеприпасов, количество которых на складах Пентагона поражает воображение.