Военный эксперт оценил ракетные запасы Ирана для ударов по Израилю и базам США

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран обладает достаточными ресурсами для продолжения интенсивных ударов по Израилю и американским базам. Его слова приводит «Лента.ру».

«Думаю, в ближайшее время Иран будет применять по паре тяжёлых ракет в день. У них также есть гиперзвуковые ракеты, которые в принципе несбиваемые. Страна готовилась к этому конфликту, так что, думаю, запасов у них хватает», — сказал капитан первого ранга запаса.

По его мнению, Тегеран не заинтересован в максимально масштабных ударах: речь идёт о войне на истощение, где важнее экономный расход боеприпасов.

«Думаю, ещё неделька-другая, и проблемы с вооружением начнутся у США и Израиля. Иран же расходует запасы достаточно экономно», — пояснил эксперт.

А ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции заявила, что ВС Ирана атаковали американские базы в регионе Персидского залива. По утверждению иранской стороны, для удара использовались ракеты с разделяющимися боеголовками.