В США заявили о крупном просчёте Белого дома в операции против Ирана

Белый дом допустил ряд серьёзных просчётов при планировании операции против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Вашингтон недооценил способность Тегерана влиять на мировые нефтяные рынки. Как отмечает газета, угроза Ирана открыть огонь по нефтяным танкерам в Ормузском проливе привела к резкому сокращению судоходства. Белому дому пришлось срочно искать способы сдержать энергетический кризис, который уже вызвал рост цен на бензин в США.

«Масштаб этой недооценки стал очевиден в последние дни, когда Иран пригрозил открыть огонь по коммерческим нефтяным танкерам, проходящим через Ормузский пролив, — стратегический узел, через который проходят все суда, покидающие Персидский залив», — указано в статье.

Также сообщается, что Вашингтон был вынужден эвакуировать свои дипломатические миссии из ряда стран Ближнего Востока, хотя ранее такой сценарий не рассматривался. Как пишет газета, некоторые чиновники в администрации президента США выражают сомнения в наличии чёткой стратегии завершения конфликта.

Ранее западные СМИ сообщили, что США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана. Для извлечения запасов ядерного топлива из-под земли в Исфахане потребуется значительный контингент сухопутных войск.