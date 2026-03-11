В России сочли «непозволительной роскошью» для США ввод войск в Иран

Попытка США ввести войска в Иран обернётся для Вашингтона провалом, аналогичным иракской и афганской кампаниям. Такое заявление сделал член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

По его словам, хотя физически такая операция возможна, исторический опыт показывает отсутствие шансов на успех. В интервью «Ридусу» Климов назвал подобные действия «непозволительной роскошью» для Америки в нынешних условиях.

Он напомнил, что США уже не раз вмешивались в дела Ближнего Востока — в Ираке и Афганистане, где провели десятилетия. В итоге эти кампании завершились бесславно: потрачены астрономические суммы, искалечены жизни американских военных, а политических дивидендов страна так и не получила.

Ранее западные СМИ сообщили, что США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана. Для извлечения запасов ядерного топлива из-под земли в Исфахане потребуется значительный контингент сухопутных войск.