11 марта, 09:55

В России сочли «непозволительной роскошью» для США ввод войск в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Попытка США ввести войска в Иран обернётся для Вашингтона провалом, аналогичным иракской и афганской кампаниям. Такое заявление сделал член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

По его словам, хотя физически такая операция возможна, исторический опыт показывает отсутствие шансов на успех. В интервью «Ридусу» Климов назвал подобные действия «непозволительной роскошью» для Америки в нынешних условиях.

Он напомнил, что США уже не раз вмешивались в дела Ближнего Востока — в Ираке и Афганистане, где провели десятилетия. В итоге эти кампании завершились бесславно: потрачены астрономические суммы, искалечены жизни американских военных, а политических дивидендов страна так и не получила.

Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

Ранее западные СМИ сообщили, что США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана. Для извлечения запасов ядерного топлива из-под земли в Исфахане потребуется значительный контингент сухопутных войск.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Андрей Климов
  • Мировая политика
  • Политика
