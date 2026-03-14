Беспилотники атаковали отделения Citibank в Дубае и Манаме

Иранское агентство Tasnim сообщило о новых атаках беспилотников на объекты, связанные с США в регионе Персидского залива. Под удар попали отделения крупного американского банка.

По данным журналистов, дроны атаковали офисы Citibank в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн). В зданиях начался пожар. Информация о пострадавших и масштабах ущерба пока не поступала. Атаки происходят на фоне продолжающейся эскалации между Ираном и коалицией во главе с США.

Ранее власти Дубая сообщили, что здание в центре города получило незначительные повреждения после падения обломков сбитого системой ПВО беспилотника, обломки упали в городской черте, в небе поднялся густой дым. По данным СМИ, целью атаки стал Дубайский международный финансовый центр, также сообщается об ударе по району пляжа Джумейра.