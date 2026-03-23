Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 03:24

В американской армии нарастает разочарование из-за войны с Ираном

Huffpost: Военные США разочарованы операцией против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Часть американских военнослужащих, участвующих в операции против Ирана, испытывают сильный стресс, разочарование и даже подумывают об увольнении. Об этом сообщает Huffpost со ссылкой на источники среди военных, резервистов и правозащитников.

По словам резервистки, наставляющей молодых офицеров, бойцы не хотят умирать за Израиль и быть политическими пешками. Главным деморализующим фактором они называют отсутствие в США чёткого нарратива, оправдывающего войну.

JP: США ускорили переброску военных для захвата иранского острова Харк

Ранее СМИ предупреждали, что конфликт с Ираном может ослабить позиции нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Британский политик Джордж Гэллоуэй, в свою очередь, заявил, что презилент США находится в состоянии нервного срыва из-за конфликта на Ближнем Востоке, и призвал его окружение отстранить главу государства от власти.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar