В Британии заявили о нервном срыве Трампа из-за Ирана
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва на фоне конфликта с Ираном.
По его словам, об этом известно всему окружению американского лидера — включая вице-президента Джей Ди Вэнса и военных. Политик призвал их отстранить Трампа от власти.
Ранее СМИ назвали виновников идеи нападения на Иран, которую внушили Трампу. Как сообщило агентство Bloomberg, среди тех, кто в частном порядке подталкивал Дональда Трампа к нанесению ударов по Исламской Республике, оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мёрдок и ряд консервативных медийных персон.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.