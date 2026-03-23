В Британии заявили о нервном срыве Трампа из-за Ирана

Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва на фоне конфликта с Ираном.

По его словам, об этом известно всему окружению американского лидера — включая вице-президента Джей Ди Вэнса и военных. Политик призвал их отстранить Трампа от власти.

Ранее СМИ назвали виновников идеи нападения на Иран, которую внушили Трампу. Как сообщило агентство Bloomberg, среди тех, кто в частном порядке подталкивал Дональда Трампа к нанесению ударов по Исламской Республике, оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мёрдок и ряд консервативных медийных персон.