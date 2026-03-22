Bild: Война Трампа с Ираном обернулась кризисом для НАТО и Украины

Разногласия между США и союзниками по НАТО из-за войны в Персидском заливе могут сказаться на помощи Украине. Об этом пишет Bild со ссылкой на эксперта по безопасности Нико Ланге.

По его словам, президент США Дональд Трамп развязал войну, которая обернулась кризисом для всего НАТО. Теперь обострение риторики может вызвать ответную реакцию Вашингтона.

«Это может даже поставить под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США обеспечению безопасности Европы», — указал эксперт.