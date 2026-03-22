Bild: Война Трампа с Ираном обернулась кризисом для НАТО и Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Разногласия между США и союзниками по НАТО из-за войны в Персидском заливе могут сказаться на помощи Украине. Об этом пишет Bild со ссылкой на эксперта по безопасности Нико Ланге.
По его словам, президент США Дональд Трамп развязал войну, которая обернулась кризисом для всего НАТО. Теперь обострение риторики может вызвать ответную реакцию Вашингтона.
«Это может даже поставить под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США обеспечению безопасности Европы», — указал эксперт.
Кстати, ракета из Ирана может прилететь и по самой Украине, ведь ранее Тегеран объявил её своей законной целью из-за попыток поддержать США и Израиль в их конфликте с иранскими властями. В Киеве на это отреагировали весьма нервно, заявив, что Иран годами поставлял России беспилотники.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.