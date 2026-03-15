МИД Украины нервно отреагировал на объявление законной целью для Ирана
В МИД Украины назвали абсурдными угрозы Ирана в связи с помощью Киева Израилю и США, напомнив о поддержке России. На предупреждение Тегерана истерично отреагировал спикер ведомства Георгий Тихий в интервью «РБК-Украина».
По его словам, Иран годами передаёт РФ беспилотники и технологии, используемые против Украины. На этом фоне заявления иранских представителей о праве на самооборону выглядят нелепо, поведал дипломат.
«В этом контексте абсурдно, когда какие-то из представителей этого режима угрожают Украине и ещё и ссылаются на право на самооборону, закреплённое в статье 51 Устава ООН», — сказал представитель МИДа после объявления Украины законной целью для ударов.
Ранее, 14 марта, глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи допустил, что Украина может стать законной целью для ударов из-за поддержки Израиля и США. Владимир Зеленский даже не скрывал намерение помогать союзникам в борьбе с иранскими дронами.
