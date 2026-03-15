МИД Украины нервно отреагировал на объявление законной целью для Ирана

В МИД Украины назвали абсурдными угрозы Ирана в связи с помощью Киева Израилю и США, напомнив о поддержке России. На предупреждение Тегерана истерично отреагировал спикер ведомства Георгий Тихий в интервью «РБК-Украина».

По его словам, Иран годами передаёт РФ беспилотники и технологии, используемые против Украины. На этом фоне заявления иранских представителей о праве на самооборону выглядят нелепо, поведал дипломат.

«В этом контексте абсурдно, когда какие-то из представителей этого режима угрожают Украине и ещё и ссылаются на право на самооборону, закреплённое в статье 51 Устава ООН», — сказал представитель МИДа после объявления Украины законной целью для ударов.