22 марта, 14:00

«Втянется Суэцкий канал»: WSJ раскрыла страшный сон США и Израиля на Ближнев Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

США и Израиль стараются не допустить вовлечения йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в войну с Ираном. Об этом пишет американский The Wall Street Journal.

По данным издания, саудовские чиновники пытаются дипломатическими методами удержать хуситов от участия в боевых действиях. А США и Израиль избегают провокаций, которые могли бы спровоцировать их вступление в конфликт.

«Если хуситы вступят в конфликт, ставки действительно возрастут. Это втянет в конфликт Суэцкий канал и Египет, а также ещё больше задействует Саудовскую Аравию», — указывается в материале.

Ранее йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, но только для государств, участвующих в агрессии против Палестины, Ливана и стран так называемой «оси сопротивления», включая Иран. Йемен рассматривает все варианты поддержки Ирана в противостоянии с США и Израилем. По его словам, быть на стороне Тегерана — моральный долг арабских и мусульманских стран, ведь агрессию спровоцировала принципиальная позиция Ирана по Палестине.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Александра Мышляева
