Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив для стран-агрессоров

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, но только для государств, участвующих в агрессии против Палестины, Ливана и стран так называемой «оси сопротивления», включая Иран. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.

«Если нас вынудят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то мы будем атаковать только те страны, которые участвуют в агрессии против Палестины, Ливана или всех стран оси сопротивления», — заявил собеседник СМИ.

Аль-Бухейти также добавил, что Йемен рассматривает все возможные варианты поддержки Ирана в его противостоянии с США и Израилем. По его словам, быть на стороне Тегерана — моральный долг всех арабских и мусульманских государств, поскольку агрессия против Ирана спровоцирована его принципиальной позицией по палестинскому вопросу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближнему Востоку грозит катастрофа из-за действий Израиля. Он отметил, что атаки Израиля на Газу, Йемен, Ливан и Иран не имеют отношения к обеспечению безопасности. Политик призвал не поддаваться на навязываемую извне повестку и донести до мирового сообщества правду о происходящем.