19 марта, 23:29

Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив для стран-агрессоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, но только для государств, участвующих в агрессии против Палестины, Ливана и стран так называемой «оси сопротивления», включая Иран. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.

«Если нас вынудят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то мы будем атаковать только те страны, которые участвуют в агрессии против Палестины, Ливана или всех стран оси сопротивления», — заявил собеседник СМИ.

Аль-Бухейти также добавил, что Йемен рассматривает все возможные варианты поддержки Ирана в его противостоянии с США и Израилем. По его словам, быть на стороне Тегерана — моральный долг всех арабских и мусульманских государств, поскольку агрессия против Ирана спровоцирована его принципиальной позицией по палестинскому вопросу.

Востоковед раскрыл план мести хуситов за нападение на Иран
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближнему Востоку грозит катастрофа из-за действий Израиля. Он отметил, что атаки Израиля на Газу, Йемен, Ливан и Иран не имеют отношения к обеспечению безопасности. Политик призвал не поддаваться на навязываемую извне повестку и донести до мирового сообщества правду о происходящем.

Виталий Приходько
