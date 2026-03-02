Востоковед раскрыл план мести хуситов за нападение на Иран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Хуситы поддержат Иран и попытаются создать напряжённость в Баб-эль-Мандебском проливе, полагает востоковед Олег Гущин. Однако, по его словам, блокировать акваторию так же, как Ормузский пролив, они не смогут.
«Тут начинается игра слов. Потому что что такое блокировать? Блокировать, как некоторые понимают, — это взять дверь и запереть её ключом наглухо. И ещё досками накрест забить. Вот так хуситы не могут. Но пакостить по возможности, конечно, могут», — отметил политолог в беседе с 360.ru.
Вероятно, хуситы будут действовать избирательно: на суда под российским флагом они не полезут, зато атаковать западные вполне могут. Чтобы не гонять суда караванами под конвоем военных кораблей, разумные компании предпочтут обходить опасный регион стороной, подчеркнул эксперт.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
