Востоковед раскрыл план мести хуситов за нападение на Иран

Хуситы поддержат Иран и попытаются создать напряжённость в Баб-эль-Мандебском проливе, полагает востоковед Олег Гущин. Однако, по его словам, блокировать акваторию так же, как Ормузский пролив, они не смогут.

«Тут начинается игра слов. Потому что что такое блокировать? Блокировать, как некоторые понимают, — это взять дверь и запереть её ключом наглухо. И ещё досками накрест забить. Вот так хуситы не могут. Но пакостить по возможности, конечно, могут», — отметил политолог в беседе с 360.ru.

Вероятно, хуситы будут действовать избирательно: на суда под российским флагом они не полезут, зато атаковать западные вполне могут. Чтобы не гонять суда караванами под конвоем военных кораблей, разумные компании предпочтут обходить опасный регион стороной, подчеркнул эксперт.