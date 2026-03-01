Хуситы заявили о готовности поддержать Иран

Глава йеменских хуситов «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси выступил в поддержку Ирана на фоне военной операции США и Израиля. Об этом он заявил в эфире телеканала Al Masirah.

«Мы полностью готовы к любому развитию событий. В рамках нашей солидарности с Исламской Республикой мы предпримем действия в различных направлениях», — заявил аль-Хуси.

Ранее генеральный секретарь шиитского движения «Наджба» Аркам аль-Кааби заявил о вступлении в конфликт на стороне Ирана против США и Израиля. По его утверждению, движение не будет оставаться нейтральной стороной и заставит «землю дрожать под их ногами».