Регион
28 февраля, 21:05

Хуситы заявили о готовности поддержать Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Глава йеменских хуситов «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси выступил в поддержку Ирана на фоне военной операции США и Израиля. Об этом он заявил в эфире телеканала Al Masirah.

«Мы полностью готовы к любому развитию событий. В рамках нашей солидарности с Исламской Республикой мы предпримем действия в различных направлениях», — заявил аль-Хуси.

Сроки операции в Иране могут измениться в зависимости от ситуации
Ранее генеральный секретарь шиитского движения «Наджба» Аркам аль-Кааби заявил о вступлении в конфликт на стороне Ирана против США и Израиля. По его утверждению, движение не будет оставаться нейтральной стороной и заставит «землю дрожать под их ногами».

