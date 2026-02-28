Представители шиитского движения «Наджба» объявили о готовности поддержать Иран

Шиитское движение «Наджба» вступает в конфликт на стороне Ирана против США и Израиля. Об этом сообщил генсек движения Аркам аль-Кааби.

«Мы не будем оставаться нейтральными и не будем наблюдателями за угнетением и агрессией, мы заставим землю дрожать под их ногами», — заявил аль-Кааби в телевизионном обращении.