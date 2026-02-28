Представители шиитского движения «Наджба» объявили о готовности поддержать Иран
Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire
Шиитское движение «Наджба» вступает в конфликт на стороне Ирана против США и Израиля. Об этом сообщил генсек движения Аркам аль-Кааби.
«Мы не будем оставаться нейтральными и не будем наблюдателями за угнетением и агрессией, мы заставим землю дрожать под их ногами», — заявил аль-Кааби в телевизионном обращении.
Напомним, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, атаковав Тегеран и более десятка других городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. В Тель-Авиве операцию назвали упреждающей, а американский лидер Дональд Трамп призвал иранцев к смене власти, пообещав «уничтожить жестокий режим».
