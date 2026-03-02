Владимир Путин
Названы причины и последствия закрытия Ираном Ормузского пролива

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Закрытие Ормузского пролива со стороны Ирана стало главным событием для мирового нефтяного рынка за последние дни. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов отметил, что из-за этого котировки могут подскочить до 100–120 долларов за баррель и выше.

Кроме того, растут не только цены на нефть, но и ставки страховщиков, а суда вынуждены искать альтернативные маршруты, что увеличивает издержки. Более того, Иран может вывести конфликт за пределы Ближнего Востока, используя блокаду пролива как акт возмездия.

Перекрытие артерии поставит в уязвимое положение Китай и Индию. Для России ситуация осложняется возможным решением ОПЕК+ нарастить добычу, объяснил собеседник RG.ru.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и закрыл Ормузский пролив для прохода судов. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США. На данный момент в акватории Ормузского пролива терпят бедствие иностранные суда.

