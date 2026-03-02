Названы причины и последствия закрытия Ираном Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива со стороны Ирана стало главным событием для мирового нефтяного рынка за последние дни. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов отметил, что из-за этого котировки могут подскочить до 100–120 долларов за баррель и выше.

Кроме того, растут не только цены на нефть, но и ставки страховщиков, а суда вынуждены искать альтернативные маршруты, что увеличивает издержки. Более того, Иран может вывести конфликт за пределы Ближнего Востока, используя блокаду пролива как акт возмездия.

Перекрытие артерии поставит в уязвимое положение Китай и Индию. Для России ситуация осложняется возможным решением ОПЕК+ нарастить добычу, объяснил собеседник RG.ru.