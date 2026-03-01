МИД РФ предупредил о риске дисбаланса на рынке нефти из-за ситуации с Ормузским проливом
Блокировка судоходства в Ормузском проливе может привести к серьезным последствиям для мировых рынков нефти и газа. Об этом сообщил МИД России. В ведомстве отметили, что, по поступающей информации, движение судов через пролив остановлено.
«По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — рассказали в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что компания Maersk приостановила перевозки через Ормузский пролив. Он соединяет Персидский залив с Оманским и обеспечивает выход в Аравийское море, является одной из самых стратегически важных морских трасс планеты.
Ормузский пролив, известный в арабском мире как Мадик Хурмуз, а в персидском — Танге-йе Хормоз, представляет собой узкий морской коридор, разделяющий Иран на севере и Объединённые Арабские Эмираты с полуанклавом Омана на юге. Этот 167-километровый канал (90 морских миль) соединяет нефтеносный Персидский залив с Оманским заливом, открывая путь в Аравийское море и далее в Индийский океан. География пролива такова, что в самом узком месте его ширина не превышает 39 км (21 морская миля), что делает его идеальной точкой контроля за морскими перевозками. Именно здесь проходит ключевой маршрут для мирового энергетического рынка: ежедневно через пролив следует около трети всего сжиженного природного газа и почти четверти глобального объема нефти, что превращает его в один из самых охраняемых и геополитически чувствительных районов мира.
