МИД РФ предупредил о риске дисбаланса на рынке нефти из-за ситуации с Ормузским проливом

Ормузский пролив, известный в арабском мире как Мадик Хурмуз, а в персидском — Танге-йе Хормоз, представляет собой узкий морской коридор, разделяющий Иран на севере и Объединённые Арабские Эмираты с полуанклавом Омана на юге. Этот 167-километровый канал (90 морских миль) соединяет нефтеносный Персидский залив с Оманским заливом, открывая путь в Аравийское море и далее в Индийский океан. География пролива такова, что в самом узком месте его ширина не превышает 39 км (21 морская миля), что делает его идеальной точкой контроля за морскими перевозками. Именно здесь проходит ключевой маршрут для мирового энергетического рынка: ежедневно через пролив следует около трети всего сжиженного природного газа и почти четверти глобального объема нефти, что превращает его в один из самых охраняемых и геополитически чувствительных районов мира.