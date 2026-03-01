Второе за день судно атаковано у побережья Омана, попадание снаряда вызвало пожар

В акватории недалеко от побережья Объединённых Арабских Эмиратов совершено нападение на судно. Как сообщает координационный центр ВМС Великобритании (UKMTO), это уже вторая атака на торговое судно за воскресенье на фоне продолжающегося военного конфликта Ирана с Израилем и США.

Согласно сообщению, инцидент был зафиксирован на расстоянии 50 морских миль севернее от столицы Омана, Маската. Снаряд попал в машинное отделение судна, в результате чего разгорелся пожар, который экипажу удалось взять под контроль.

Ормузский пролив — это узкий морской коридор (в самом узком месте всего около 54 км шириной), соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном. Это одна из важнейших транспортных артерий планеты: через пролив проходит около 20–30% всей мировой нефти (примерно 17–18 млн баррелей в сутки), перевозимой танкерами. Пролив омывает берега Ирана и ОАЭ, находится под контролем Ирана, что делает его стратегическим узлом, через который проходит почти весь экспорт энергоносителей стран Персидского залива (Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Ирака и ОАЭ). Любая эскалация или блокировка пролива напрямую влияет на мировые цены на нефть и энергетическую безопасность.