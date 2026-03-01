Коммерческий порт в Омане атаковали беспилотники

Атаке с воздуха подвергся коммерческий порт Дукм, расположенный на оманском побережье Аравийского моря. Как сообщает Оманское информационное агентство, для удара использовались два беспилотных летательных аппарата.

По информации источника в силовых структурах султаната, целью одного из дронов стало мобильное общежитие для персонала — прямое попадание пришлось именно в это здание. В результате инцидента ранения получил один иностранный рабочий.

Второй беспилотник рухнул в непосредственной близости от резервуаров с топливом, однако его обломки не спровоцировали возгорания и не причинили вреда инфраструктуре.