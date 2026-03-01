Коммерческий порт в Омане атаковали беспилотники
Атаке с воздуха подвергся коммерческий порт Дукм, расположенный на оманском побережье Аравийского моря. Как сообщает Оманское информационное агентство, для удара использовались два беспилотных летательных аппарата.
По информации источника в силовых структурах султаната, целью одного из дронов стало мобильное общежитие для персонала — прямое попадание пришлось именно в это здание. В результате инцидента ранения получил один иностранный рабочий.
Второй беспилотник рухнул в непосредственной близости от резервуаров с топливом, однако его обломки не спровоцировали возгорания и не причинили вреда инфраструктуре.
Ранее в воскресенье местные СМИ сообщали о звуках взрывов в Дубае, вызванных работой систем ПВО, которые отражали массированную ракетную атаку со стороны Ирана. Иранская операция, получившая название «Правдивое обещание 4», стала ответом на удары США и Израиля по иранской территории.
