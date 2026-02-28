КСИР дал старт операции «Правдивое обещание 4» в ответ на удары США и Израиля

Иран официально объявил о начале ответной военной операции, назвав её «Правдивое обещание 4». Как передаёт агентство IRNA, соответствующее заявление сделал Корпус стражей исламской революции.

«КСИР назвал операцию против американо-сионистской агрессии «Правдивое обещание 4», — сообщает иранское агентство.

Использование цифры «4» в названии указывает на то, что это уже четвёртая кампания Тегерана под этим символичным именем. Предыдущие операции с аналогичным названием были направлены против сил, которые Иран считает агрессорами, и включали ракетные обстрелы военных баз и авиаудары.

Ранее Россия и Китай потребовали провести срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Иран. В заявлении постпредства подчёркивается, что действия Вашингтона и Западного Иерусалима являются прямым нарушением международного права и угрожают стабильности на всём Ближнем Востоке.