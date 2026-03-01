Компания Maersk приостановила перевозки через Ормузский пролив

Одна из крупнейших в мире логистических компаний, датская Maersk, временно приостановила все перевозки в районе Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на компанию сообщило агентство AFP.

Maersk специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, это одна из крупнейших компаний в данной сфере. Её штаб-квартира находится в Копенгаген, а офисы и дочерние предприятия работают более чем в 135 странах мира, насчитывая около 100 тысяч сотрудников. По данным на 2024 год, Maersk занимает второе место в мире по объёмам контейнерных перевозок с долей рынка 14,6 %, уступая только MSC.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским и обеспечивающий выход в Аравийское море, является одной из самых стратегически важных морских трасс планеты. Его воды омывают берега Ирана (северная часть), ОАЭ и Омана (южная часть). При длине 167 км и ширине, сужающейся в некоторых местах до 39 км, пролив играет критическую роль в мировой торговле энергоносителями. По данным экспертов, именно через этот коридор проходит почти четверть потребляемой в мире нефти и треть сжиженного природного газа.