1 марта, 14:34

Компания Maersk приостановила перевозки через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Одна из крупнейших в мире логистических компаний, датская Maersk, временно приостановила все перевозки в районе Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на компанию сообщило агентство AFP.

Maersk специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, это одна из крупнейших компаний в данной сфере. Её штаб-квартира находится в Копенгаген, а офисы и дочерние предприятия работают более чем в 135 странах мира, насчитывая около 100 тысяч сотрудников. По данным на 2024 год, Maersk занимает второе место в мире по объёмам контейнерных перевозок с долей рынка 14,6 %, уступая только MSC.

Ранее сообщалось, что как минимум 150 танкеров были вынуждены бросить якорь в открытом море, не достигнув Ормузского пролива.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским и обеспечивающий выход в Аравийское море, является одной из самых стратегически важных морских трасс планеты. Его воды омывают берега Ирана (северная часть), ОАЭ и Омана (южная часть). При длине 167 км и ширине, сужающейся в некоторых местах до 39 км, пролив играет критическую роль в мировой торговле энергоносителями. По данным экспертов, именно через этот коридор проходит почти четверть потребляемой в мире нефти и треть сжиженного природного газа.

