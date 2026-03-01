Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 12:19

Полторы сотни танкеров встали на якорь перед Ормузским проливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Как минимум 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не достигнув Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters.

По оценкам, суда находятся в открытом море у побережья крупнейших нефтедобывающих стран Персидского залива.

Ормузский пролив — важнейшая водная артерия Аравийского моря, выполняющая роль связующего звена между Персидским и Оманским заливами, который, в свою очередь, ведёт в открытый океан. Акватория пролива разделяет побережья Ирана на севере, а также Объединённых Арабских Эмиратов и полуэксклава Омана на юге. Протяженность пролива достигает 167 км (90 морских миль), а его ширина колеблется в пределах от 96 до 39 км (52–21 морская миля). Это узкое место на карте мира имеет колоссальное значение для глобальной экономики: через него осуществляется транспортировка почти четверти всех мировых запасов нефти и трети сжиженного природного газа.

Подбитый иранскими силами танкер в Ормузском проливе уходит под воду
Ранее иранские власти заявляли, что не планируют перекрывать движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Правительство Ирана разрешает судам свободный транзит через пролив до отдельного распоряжения.

Полина Никифорова
