Полторы сотни танкеров встали на якорь перед Ормузским проливом

Как минимум 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не достигнув Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters.

По оценкам, суда находятся в открытом море у побережья крупнейших нефтедобывающих стран Персидского залива.

Ормузский пролив — важнейшая водная артерия Аравийского моря, выполняющая роль связующего звена между Персидским и Оманским заливами, который, в свою очередь, ведёт в открытый океан. Акватория пролива разделяет побережья Ирана на севере, а также Объединённых Арабских Эмиратов и полуэксклава Омана на юге. Протяженность пролива достигает 167 км (90 морских миль), а его ширина колеблется в пределах от 96 до 39 км (52–21 морская миля). Это узкое место на карте мира имеет колоссальное значение для глобальной экономики: через него осуществляется транспортировка почти четверти всех мировых запасов нефти и трети сжиженного природного газа.

Ранее иранские власти заявляли, что не планируют перекрывать движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Правительство Ирана разрешает судам свободный транзит через пролив до отдельного распоряжения.