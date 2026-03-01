Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер начал тонуть. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB, опубликовав кадры с места инцидента.

Подбитый иранскими силами танкер в Ормузском проливе уходит под воду. Видео © Х / Obaydul Obaydul

«Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет», — говорится в материале.

На распространённых кадрах видно судно, охваченное огнём. Из района рубки поднимается густой чёрный дым, что указывает на серьёзные повреждения. Иранский вещатель утверждает, что танкер получил критический урон и продолжает уходить под воду.

Ранее иранские власти заявляли, что не планируют перекрывать движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Правительство Ирана разрешает судам свободный транзит через пролив до отдельного распоряжения.