Ещё один нефтяной танкер повреждён в районе Ормузского пролива

Утверждается, что всё произошло в 44,4 морских милях (чуть более 82 километров) к северо-западу от Маската. Судя по открытым картам, место удара находится прямо на входе в пролив. Чем именно поразили судно, неизвестно.

Ормузский пролив — это узкий морской коридор (в самом узком месте всего около 54 км шириной), соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном. Это одна из важнейших транспортных артерий планеты: через пролив проходит около 20–30% всей мировой нефти (примерно 17–18 млн баррелей в сутки), перевозимой танкерами. Пролив омывает берега Ирана и ОАЭ, находится под контролем Ирана, что делает его стратегическим узлом, через который проходит почти весь экспорт энергоносителей стран Персидского залива (Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Ирака и ОАЭ). Любая эскалация или блокировка пролива напрямую влияет на мировые цены на нефть и энергетическую безопасность.