1 марта, 12:44

В районе Ормузского пролива не зафиксировано происшествий с судами из РФ

Контейнеровоз в Ормузском проливе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

В районе Ормузского пролива не зафиксировано происшествий с судами под флагам России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минтранса РФ. Ведомство проводит мониторинг ситуации в регионе.

«Происшествий с судами под флагом РФ в этом районе не зафиксировано», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, власти Ирана заявили, что не собираются блокировать Ормузский пролив. В Тегеране подтвердили, что разрешает свободную перевозку грузов по акватории. Несмотря на это, вооружённые силы Исламской Республики ударили по одному из танкеров, и сейчас он уходит на дно. На фоне кризиса порядка 150 судов встали на якорь на входе в пролив.

