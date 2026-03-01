В районе Ормузского пролива не зафиксировано происшествий с судами из РФ
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio
В районе Ормузского пролива не зафиксировано происшествий с судами под флагам России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минтранса РФ. Ведомство проводит мониторинг ситуации в регионе.
«Происшествий с судами под флагом РФ в этом районе не зафиксировано», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, власти Ирана заявили, что не собираются блокировать Ормузский пролив. В Тегеране подтвердили, что разрешает свободную перевозку грузов по акватории. Несмотря на это, вооружённые силы Исламской Республики ударили по одному из танкеров, и сейчас он уходит на дно. На фоне кризиса порядка 150 судов встали на якорь на входе в пролив.
