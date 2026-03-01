В районе Ормузского пролива не зафиксировано происшествий с судами из РФ

В районе Ормузского пролива не зафиксировано происшествий с судами под флагам России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минтранса РФ. Ведомство проводит мониторинг ситуации в регионе.

