2 марта, 07:22

Два европейских судна терпят бедствие в районе Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Судно Ocean Electra, принадлежащее греческой компании, терпит бедствие в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Судно Ocean Electra ходит под либерийским флагом, но зарегистрировано на греческую компанию Antlia Navigation Ltd., управляемую и эксплуатируемую компанией Oceangold Tankers Inc., базирующейся в пригороде Афин Вулиагмени (...)», — передаёт здание слова греческих официальных лиц.

Пострадавших нет, судно продолжает движение к порту Аль-Хамрия в Дубае. Кроме того ещё одно судно Hercules Star под испанским флагом было атаковано примерно в 20 морских милях от побережья ОАЭ. Подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось о нападении на судно в акватории недалеко от побережья Объединённых Арабских Эмиратов. Это уже вторая атака на торговое судно за воскресенье на фоне эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США. Инцидент произошёл в 50 морских милях к северу от Маската, столицы Омана. Снаряд попал в машинное отделение, вызвав пожар, который экипажу удалось взять под контроль.

Наталья Афонина
