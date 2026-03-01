Владимир Путин
Регион
1 марта, 14:04

32 российских судна находятся сейчас в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Mishukov

Минтранс России вместе с Росморречфлотом продолжает отслеживать ситуацию с российскими судами в зоне конфликта на Ближнем Востоке — всего там находятся 32 судна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С использованием каналов спутниковой связи до всех судов была доведена оперативная информация и рекомендации по действиям в сложившихся обстоятельствах. Судами поддерживается постоянная связь, а их местоположение контролируется каждый час», — говорится в сообщении.

Минтранс отметил, что происшествий с российскими судами в зоне конфликта не зафиксировано. Ведомство использует спутниковые каналы связи для поддержания связи с экипажами и передачи рекомендаций по безопасным действиям в сложившейся обстановке.

Война США и Ирана: убиты Хаменеи и глава КСИР, иранский дрон рушит ТЦ в Дубае, танкеры бегут из Ормузского пролива, 1 марта
Ранее сообщалось, что танкер, подвергшийся удару в Ормузском проливе, начал тонуть. Судно пыталось незаконно пересечь пролив и было поражено, после чего начало погружаться в воду. Также как минимум 150 танкеров вынуждены были бросить якорь в открытых водах, не достигнув пролива. Суда находятся у побережья крупнейших нефтедобывающих стран Персидского залива.

