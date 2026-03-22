СМИ назвали виновников идеи нападения на Иран, которую внушили Трампу

Начало военной операции США против Ирана показало, что администрация президента оказалась неспособна противостоять внешнему давлению на главу государства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, среди тех, кто в частном порядке подталкивал Дональда Трампа к нанесению ударов по Исламской Республике, оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мёрдок и ряд консервативных медийных персон. Мёрдок, как отмечается, несколько раз связывался с американским лидером и побуждал его к атаке.

При этом ближайшие советники главы Белого дома — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс — занимали более сдержанную позицию. Однако, по сведениям издания, мало кто из помощников Трампа вообще осмеливался возражать президенту.

Дональд Трамп создал себе образ политика, которому опасно перечить и это его качество привело к скандалу в Японии. Национальный комитет мира обрушился с жёсткой критикой на премьера Санаэ Такаити, которую американский лидер принял в Белом доме. В организации сочли, что глава японского правительства вела себя с Дональдом Трампом слишком заискивающе, а её поведение на переговорах роняет авторитет страны на международной арене.