Комитет мира Японии раскритиковал премьера Такаити за обхаживание Трампа

Японский комитет мира выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Санаэ Такаити после её встречи с президентом США Дональдом Трампом. В организации заявили, что действия главы правительства позорят страну перед мировым сообществом.

В заявлении, опубликованном после саммита, особое возмущение вызвало то, что Такаити не подвергла критике атаки США на Иран, которые авторы документа называют нарушением Устава ООН. Вместо этого она заявила, что «только Дональд может принести миру мир и процветание», и выразила готовность «твёрдо поддерживать» Соединённые Штаты.

«Следуя за президентом Трампом, премьер Такаити демонстрирует ненормальную позицию, которая позорит Японию перед мировым сообществом», — говорится в обращении организации.

Члены комитета также напомнили, что перед саммитом призывали правительство потребовать прекращения атак на Иран и отказаться от участия в возможных военных действиях, включая отправку кораблей в Ормузский пролив. Они требуют от Токио действовать в соответствии с конституцией и международным правом, не участвуя в незаконной войне.