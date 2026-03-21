Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:47

Комитет мира Японии раскритиковал премьера Такаити за обхаживание Трампа

Дональд Трамп и Санаэ Такаити. Обложка © ТАСС / АР / Kiyoshi Ota

Японский комитет мира выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Санаэ Такаити после её встречи с президентом США Дональдом Трампом. В организации заявили, что действия главы правительства позорят страну перед мировым сообществом.

В заявлении, опубликованном после саммита, особое возмущение вызвало то, что Такаити не подвергла критике атаки США на Иран, которые авторы документа называют нарушением Устава ООН. Вместо этого она заявила, что «только Дональд может принести миру мир и процветание», и выразила готовность «твёрдо поддерживать» Соединённые Штаты.

«Следуя за президентом Трампом, премьер Такаити демонстрирует ненормальную позицию, которая позорит Японию перед мировым сообществом», — говорится в обращении организации.

Члены комитета также напомнили, что перед саммитом призывали правительство потребовать прекращения атак на Иран и отказаться от участия в возможных военных действиях, включая отправку кораблей в Ормузский пролив. Они требуют от Токио действовать в соответствии с конституцией и международным правом, не участвуя в незаконной войне.

Закрыто не для всех: Иран обсуждает проход судов через Ормуз с одной страной

Ранее американский лидер Дональд Трамп на встрече с председателем правительства Японии Санаэ Такаити заявил, что очень не хотел вступать в военное противостояние с Ираном, но у него не осталось другого выбора, назвав это «экскурсией». Он неоднократно говорил, что конфликт с Тегераном вступает в завершающую фазу и будет окончательно урегулирован в ближайшее время.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Япония
  • Война на Ближнем Востоке
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar