Трамп раскрыл имена американских переговорщиков с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме.

По словам Трампа, американская сторона сейчас находится в диалоге с представителями Тегерана. Он уточнил, что переговорный процесс ведут названные им высокопоставленные лица, а также другие участники. Президент подчеркнул, что, по его данным, иранская сторона проявляет заинтересованность в достижении соглашения.

«Мы на самом деле говорим с правильными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер впервые обозначил, кто именно со стороны Вашингтона задействован в переговорном процессе. Детали о том, с кем именно из иранских представителей ведутся контакты, а также о содержании обсуждаемых вопросов, по-прежнему не раскрываются.

Ранее Трамп не стал вдаваться в детали относительно того, с кем именно американская сторона ведёт диалог в Иране, лишь упомянув, что это «главный человек». Позже подтвердилось, что переговоры не ведутся с верховным лидером Моджтабой Хаменеи. При этом Трамп заявил, что в Иране «по сути происходит смена власти».