Трамп рассказал о переговорах с «главным человеком» в Иране
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп не стал вдаваться в детали относительно того, с кем именно американская сторона ведёт диалог в Иране, лишь упомянув, что это «главный человек». Подтверждено, что переговоры не ведутся с верховным лидером Моджтабой Хаменеи. При этом Трамп заявил, что в Иране «по сути происходит смена власти». Его слова передаёт CNN.
«Не забывайте: мы уничтожили руководство на первом, втором и в значительной степени на третьем этапах. Но мы имеем дело с человеком, которого я считаю самым уважаемым, по-настоящему лидером»,— уточнил он.
С американской стороны за столом переговоров — спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Президент США охарактеризовал ход диалога как очень сильный и допустил, что у сторон есть взаимопонимание. Но предупредил: если договориться не удастся, атаки на Иран возобновятся.
Ранее сообщалсоь, что Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.