23 марта, 16:22

Трамп рассказал о переговорах с «главным человеком» в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп не стал вдаваться в детали относительно того, с кем именно американская сторона ведёт диалог в Иране, лишь упомянув, что это «главный человек». Подтверждено, что переговоры не ведутся с верховным лидером Моджтабой Хаменеи. При этом Трамп заявил, что в Иране «по сути происходит смена власти». Его слова передаёт CNN.

«Не забывайте: мы уничтожили руководство на первом, втором и в значительной степени на третьем этапах. Но мы имеем дело с человеком, которого я считаю самым уважаемым, по-настоящему лидером»,— уточнил он.

С американской стороны за столом переговоров — спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Президент США охарактеризовал ход диалога как очень сильный и допустил, что у сторон есть взаимопонимание. Но предупредил: если договориться не удастся, атаки на Иран возобновятся.

Пауза или капитуляция? Востоковед объяснил, что скрыто за словами Трампа о перемирии с Ираном

Ранее сообщалсоь, что Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.

