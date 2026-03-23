Трамп рассказал о переговорах с «главным человеком» в Иране

Президент США Дональд Трамп не стал вдаваться в детали относительно того, с кем именно американская сторона ведёт диалог в Иране, лишь упомянув, что это «главный человек». Подтверждено, что переговоры не ведутся с верховным лидером Моджтабой Хаменеи. При этом Трамп заявил, что в Иране «по сути происходит смена власти». Его слова передаёт CNN.

«Не забывайте: мы уничтожили руководство на первом, втором и в значительной степени на третьем этапах. Но мы имеем дело с человеком, которого я считаю самым уважаемым, по-настоящему лидером»,— уточнил он.

С американской стороны за столом переговоров — спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Президент США охарактеризовал ход диалога как очень сильный и допустил, что у сторон есть взаимопонимание. Но предупредил: если договориться не удастся, атаки на Иран возобновятся.