Пауза или капитуляция? Востоковед объяснил, что скрыто за словами Трампа о перемирии с Ираном

Президент США Дональд Трамп порой делает противоречивые заявления, которые направлены на внутреннюю аудиторию США. Так, он несколько раз говорил, что уже победил Иран, что весь иранский флот и все военные объекты уничтожены. Однако после этого Иран наносил достаточно эффективные удары — и по Израилю, и по военным базам США. Об этом в разговоре с Life.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Эксперт прокомментировал заявление Трампа о пятидневном энергетическом перемирии с Ираном.

«На мой взгляд, именно ответные удары Ирана способствовали тому, что Трамп и представители США начали переговоры с Ираном — вероятно, негласные, неофициальные, но они, безусловно, были. И сейчас Трамп заявляет об успехах на этих контактах. Насколько это соответствует действительности — покажет время», — отметил специалист.

Востоковед подчеркнул, что последствия эффективных ударов Ирана по США и Израилю, потери с обеих сторон показали, что Иран выдержал первоначальную агрессию и смог эффективно ответить. Очевидно, что у него есть возможности и военная база для таких ответов, которые приводят к потерям. Это главный фактор, который способствовал началу переговоров и контактов, считает Долгов.

«Насколько долго продлится перерыв в военных ударах, о котором объявил Трамп, покажет время. Но, на мой взгляд, скорее всего, будет достигнут какой-то консенсус. Иран пойдёт на уступки, но не на ультимативные требования США и Израиля. Это был бы лучший вариант для всех участников конфликта и для мирового сообщества в целом», — полагает собеседник Life.ru.

Если у Ирана сохранятся возможности наносить эффективные удары по США и Израилю, это станет главным фактором в прекращении или, по крайней мере, минимизации конфликта и нахождении консенсуса, заключил доктор исторических наук.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.