Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 13:26

Пауза или капитуляция? Востоковед объяснил, что скрыто за словами Трампа о перемирии с Ираном

Востоковед Долгов: Трамп начал переговоры с Тегераном из-за мощных ударов Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Президент США Дональд Трамп порой делает противоречивые заявления, которые направлены на внутреннюю аудиторию США. Так, он несколько раз говорил, что уже победил Иран, что весь иранский флот и все военные объекты уничтожены. Однако после этого Иран наносил достаточно эффективные удары — и по Израилю, и по военным базам США. Об этом в разговоре с Life.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Эксперт прокомментировал заявление Трампа о пятидневном энергетическом перемирии с Ираном.

«На мой взгляд, именно ответные удары Ирана способствовали тому, что Трамп и представители США начали переговоры с Ираном — вероятно, негласные, неофициальные, но они, безусловно, были. И сейчас Трамп заявляет об успехах на этих контактах. Насколько это соответствует действительности — покажет время», — отметил специалист.

Переговоры Шрёдингера: Вован и Лексус открестились от «розыгрыша» Трампа после его странных заявлений об Иране
Востоковед подчеркнул, что последствия эффективных ударов Ирана по США и Израилю, потери с обеих сторон показали, что Иран выдержал первоначальную агрессию и смог эффективно ответить. Очевидно, что у него есть возможности и военная база для таких ответов, которые приводят к потерям. Это главный фактор, который способствовал началу переговоров и контактов, считает Долгов.

«Насколько долго продлится перерыв в военных ударах, о котором объявил Трамп, покажет время. Но, на мой взгляд, скорее всего, будет достигнут какой-то консенсус. Иран пойдёт на уступки, но не на ультимативные требования США и Израиля. Это был бы лучший вариант для всех участников конфликта и для мирового сообщества в целом», — полагает собеседник Life.ru.

Если у Ирана сохранятся возможности наносить эффективные удары по США и Израилю, это станет главным фактором в прекращении или, по крайней мере, минимизации конфликта и нахождении консенсуса, заключил доктор исторических наук.

«Дух Анкориджа» достал с Аляски до Ближнего Востока: Коц пошутил о резком развороте Трампа
Напомним, Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar