Военкор Александр Коц иронично прокомментировал резкую смену риторики Вашингтона в отношении Тегерана. По его словам, «дух Анкориджа» оказался настолько силён, что дотянулся с Аляски до Ближнего Востока.

Ещё накануне американский лидер грозился нанести удары по иранским электростанциям, если в течение 48 часов не будет разблокирован Ормузский пролив. Однако сегодня Белый дом объявил о «энергетическом перемирии».

Трамп сообщил, что последние два дня США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные беседы». По его словам, диалог направлен на «полное и окончательное разрешение враждебности» в регионе. В качестве жеста он распорядился приостановить любые военные действия против иранской энергетической инфраструктуры на пять дней.

Что именно заставило Трампа пойти на дипломатический разворот, остаётся открытым вопросом. Успех перемирия, как подчёркивает обозреватель, напрямую зависит от того, как на инициативу ответит Тегеран в ближайшие дни.

Ранее в Кремле заявили, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке должно было начаться «ещё вчера». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вокруг Ирана давно перезрела для политического урегулирования.

«Дух Анкориджа» — это политический термин, используемый в России для обозначения совокупности договорённостей или «пониманий», которые были достигнуты президентами РФ и США на саммите в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года. Кремль называет их фундаментальными для урегулирования конфликта на Украине и выстраивания дальнейших российско-американских отношений, настаивая на том, что переговоры должны вестись исключительно в закрытом формате на основе согласованных тогда параметров.