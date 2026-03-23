«Страх перед ответом»: В Иране заявили, что Трамп «отступил», а переговоров не было
Связанные с КСИР СМИ опровергли переговоры Ирана и США
В Тегеране опровергли информацию о контактах с Вашингтоном. Источники, близкие к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), назвали заявления американской стороны о переговорах не соответствующими действительности.
По данным иранских СМИ, американский лидер Дональд Трамп изменил свои планы из-за опасений возможного возмездия со стороны исламской республики. В публикациях подчёркивается, что никаких переговоров между сторонами не проводилось.
Официальный штаб Вооружённых сил Ирана также выступил с резким комментарием. Там отметили, что отказ Белого дома от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре страны вызван боязнью разрушительных последствий для активов союзников США в регионе.
Ранее Дональд Трамп объявил о достижении прогресса в диалоге с Тегераном, объявив о прекращении ударов сроком на пять дней. В иранском военном ведомстве эти слова назвали проявлением слабости, а не дипломатическим успехом.
Официальный Тегеран пока не делал заявлений на высшем уровне, однако риторика военных структур указывает на жёсткую позицию. Введенную паузу в эскалации в республике расценивают как вынужденную меру оппонента, а не как результат взаимных договоренностей.
