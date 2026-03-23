Лавров провёл срочный разговор с Ираном

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны на фоне обострения ситуации в регионе.

Основной темой стали удары США и Израиля по иранской территории. В Москве заявили о категорической неприемлемости таких действий.

«С российской стороны отмечена необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и политического урегулирования при учёте законных интересов всех вовлеченных сторон, прежде всего Ирана. Этой позицией Россия будет руководствоваться и в Совете Безопасности ООН», — сообщила пресс-служба российского МИДа.

Лавров подчеркнул, что атаки по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС «Бушер», создают серьёзные угрозы безопасности и могут привести к тяжёлым последствиям для всего региона.