Лавров провёл срочный разговор с Ираном
Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи удары США и Израиля
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны на фоне обострения ситуации в регионе.
Основной темой стали удары США и Израиля по иранской территории. В Москве заявили о категорической неприемлемости таких действий.
«С российской стороны отмечена необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и политического урегулирования при учёте законных интересов всех вовлеченных сторон, прежде всего Ирана. Этой позицией Россия будет руководствоваться и в Совете Безопасности ООН», — сообщила пресс-служба российского МИДа.
Лавров подчеркнул, что атаки по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС «Бушер», создают серьёзные угрозы безопасности и могут привести к тяжёлым последствиям для всего региона.
Ранее в понедельник Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись очень удачные переговоры. В связи с этим он дал распоряжение отложить на пять дней все удары, которые планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран эти данные пока не подтверждал и не комментировал.
