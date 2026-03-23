Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 11:36

Лавров провёл срочный разговор с Ираном

Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи удары США и Израиля

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны на фоне обострения ситуации в регионе.

Основной темой стали удары США и Израиля по иранской территории. В Москве заявили о категорической неприемлемости таких действий.

Война США и Ирана. Трамп дал отсрочку на 5 дней, Тегеран бьёт по базам США, план революции в Иране провалился, ЦАХАЛ достала древние бомбы, 23 марта
«С российской стороны отмечена необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и политического урегулирования при учёте законных интересов всех вовлеченных сторон, прежде всего Ирана. Этой позицией Россия будет руководствоваться и в Совете Безопасности ООН», — сообщила пресс-служба российского МИДа.

Лавров подчеркнул, что атаки по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС «Бушер», создают серьёзные угрозы безопасности и могут привести к тяжёлым последствиям для всего региона.

Ранее в понедельник Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись очень удачные переговоры. В связи с этим он дал распоряжение отложить на пять дней все удары, которые планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран эти данные пока не подтверждал и не комментировал.

Марина Фещенко
