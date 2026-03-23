Иран заявил о крушении истребителя F-16 США в Кувейте

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о сбитом американском истребителе F-16, который потерпел крушение на территории Кувейта. Сообщение распространило агентство «Аль-Ахд».

В ряде публикаций также упоминается возможное падение ещё одного самолёта — F-15. По версии источников, пилот катапультировался и был эвакуирован. Официального подтверждения этих сведений со стороны США или властей Кувейта пока нет. Ситуация остаётся неподтверждённой и требует дополнительной проверки.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов 22 марта перехватили четыре иранские баллистические ракеты и 25 беспилотников. С начала эскалации ПВО ОАЭ сбили 345 баллистических ракет, 15 крылатых и 1773 беспилотника. Жертвами ударов стали восемь человек — двое военных и шестеро мирных жителей. Ранены 160 граждан почти 30 стран, россиян среди них нет.