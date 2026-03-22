Кувейт направил в ИКАО официальный протест из-за атак Ирана

Управление гражданской авиации Кувейта подало официальный протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с атаками Ирана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы направили официальный протест в ИКАО в связи с серьёзными нарушениями и нападениями со стороны Ирана. Нападения Ирана являются вопиющим нарушением международных конвенций, поскольку они подвергли безопасность пассажиров серьёзному риску», — говорится в заявлении авиационных властей эмирата.

Воздушное пространство Кувейта остаётся закрытым с 28 февраля.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов 22 марта перехватили четыре иранские баллистические ракеты и 25 беспилотников. С начала эскалации ПВО ОАЭ сбили 345 баллистических ракет, 15 крылатых и 1773 беспилотника. Жертвами ударов стали восемь человек — двое военных и шестеро мирных жителей. Ранены 160 граждан почти 30 стран, россиян среди них нет.