В ОАЭ за сутки сбили 4 ракеты и 25 дронов, запущенных из Ирана

Системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов 22 марта перехватили четыре иранские баллистические ракеты и 25 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны страны.

С начала эскалации, по данным ведомства, ПВО ОАЭ сбили 345 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1773 беспилотника. Жертвами ударов с начала конфликта стали восемь человек — двое военнослужащих и шесть мирных жителей. Ранения получили 160 человек — граждане почти тридцати государств. Россиян среди пострадавших нет.

За последние сутки жертв и раненых в результате иранских ударов не зафиксировано.

Ранее стало известно, что Тель-Авив отражает шестую с начала воскресенья ракетную атаку со стороны Ирана. В центральной части Израиля объявлена воздушная тревога, слышны разрывы от работы ПВО. Сигнал тревоги, по данным системы оповещения, прозвучал во многих городах. Данных о прилётах ракет или пострадавших пока нет.