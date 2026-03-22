Израиль отражает шестую за день ракетную атаку Ирана

Тель-Авив отражает шестую с начала воскресенья ракетную атаку со стороны Ирана. В центральной части Израиля звучит воздушная тревога, слышны взрывы от работы систем противовоздушной обороны.

По данным израильской системы оповещения, сигнал тревоги активирован во многих городах. Информации о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.