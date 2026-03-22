Израиль отражает шестую за день ракетную атаку Ирана
Тель-Авив отражает шестую с начала воскресенья ракетную атаку со стороны Ирана. В центральной части Израиля звучит воздушная тревога, слышны взрывы от работы систем противовоздушной обороны.
По данным израильской системы оповещения, сигнал тревоги активирован во многих городах. Информации о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.
Ранее Иран пригрозил нанести удар по израильскому атомному реактору в Димоне, если Тель-Авив продолжит попытки сменить режим в Исламской Республике. В заявлении отмечается, что это станет ответом на действия США и Израиля, направленные на дестабилизацию власти. Официальных комментариев от КСИР пока не поступало.
