Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион в Израиле новейшими беспилотниками Arash-2

Иран нанёс удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион с помощью новейшего беспилотника Arash-2, заявил официальный представитель вооружённых сил Исламской Республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его словам, атака проведена успешно с использованием преимущественно аппаратов этой модели, которые представляют собой более мощную версию дронов Kian и Arash-1. Дальность полёта Arash-2 достигает 2 тысяч километров.

«Армия успешно атаковала аэропорт Бен-Гурион сионистского режима с помощью передового беспилотника Arash-2», — отметил источник.

Несмотря на заявления США и Израиля об «уничтоженном боевом потенциале» армии Ирана, КСИР продолжает наносить по ним удары. Недавно иранские Вооружённые силы атаковали город Арад на юге Израиля. В результате пострадали 88 человек. Половину жилого дома снесло ракетой.