Иран продлил закрытие воздушного пространства ещё на неделю
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 29 марта. Запрет, изначально действовавший до утра 22 марта, теперь будет действовать ещё как минимум на неделю. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
Небо над Ираном будет недоступно для гражданских рейсов ориентировочно до 11:30 мск 29 марта. Исключение составят государственные, военные, санитарные, поисково-спасательные борты, а также рейсы по отдельным разрешениям авиационных властей, сообщает ТАСС.
Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал США и Израиль прекратить наносить удары по территории Исламской Республики. При этом президент Штатов Дональд Трамп требует от Тегерана открыть Ормузский пролив, угрожая ударами по электростанциям. Однако Тегеран указывает, что объект открыт для всех, кроме Америки, Израиля и их союзников.
