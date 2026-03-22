Иран продлил закрытие воздушного пространства ещё на неделю

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 29 марта. Запрет, изначально действовавший до утра 22 марта, теперь будет действовать ещё как минимум на неделю. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

Небо над Ираном будет недоступно для гражданских рейсов ориентировочно до 11:30 мск 29 марта. Исключение составят государственные, военные, санитарные, поисково-спасательные борты, а также рейсы по отдельным разрешениям авиационных властей, сообщает ТАСС.

Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран.