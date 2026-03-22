Иран ударил баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля

Иран нанёс удар баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля. Об этом сообщает газета Israel Hayom. Арад расположен недалеко от Димоны, которую атаковали несколькими часами ранее.

Ракета попала в жилое здание. Строение обрушилось. Под завалами могут находиться люди. Пресс-служба израильской скорой помощи Magen David Adom сообщила в соцсети X, что ранения получили 88 человек: 10 из них в тяжёлом состоянии, 19 с ранениями средней тяжести и 55 человека с лёгкими травмами.

«После ракетного обстрела юга Израиля <...> в районе Арада бригады MDA оказывают помощь примерно 30 пострадавшим в состоянии различной степени тяжести», — отметили в MDA.

Город Арад находится в 24 километрах от Димоны, куда пришёлся ракетный удар накануне вечером. Рядом с ним расположен главный ядерный объект Израиля. Государственное телевидение Ирана отметило — атака на Димону стала ответом на удар по ядерному объекту в Натанзе и АЭС «Бушер».