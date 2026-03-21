При ударе по израильской Димоне, где находится ядерный объект, ранены 39 человек

В результате ракетного обстрела израильского города Димона, где расположен национальный центр ядерных исследований, пострадали 39 человек. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи Израиля.

По данным медиков, среди раненых есть ребёнок, его состояние оценивается как тяжёлое. Остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Димона находится в пустыне Негев на юге Израиля. Город известен тем, что там с 1960-х годов действует ядерный центр, который, по оценкам международных экспертов, используется для производства ядерного оружия.

Ранее Иран пригрозил нанести удар по израильскому атомному реактору в Димоне, если Тель-Авив продолжит попытки сменить режим в Исламской Республике. В заявлении подчёркивается, что это станет ответом на действия США и Израиля по дестабилизации власти. Официальных комментариев КСИР пока не поступало.