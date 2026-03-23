Путин призвал нефтяников направить допдоходы на погашение долгов

Президент России Владимир Путин предложил нефтегазовым компаниям направлять дополнительные доходы, полученные на фоне роста мировых цен на нефть, на снижение долговой нагрузки. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.

По словам главы государства, использование сверхдоходов для погашения кредитов перед российскими банками стало бы «зрелым» решением. Он также отметил необходимость возвращения экономики к устойчивому росту.

Рост цен на нефть в марте связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт привёл к сбоям в судоходстве через Ормузский пролив, что сократило предложение на мировом рынке и подтолкнуло котировки вверх.

На прошлой неделе нефть Brent торговалась в диапазоне от 100,2 до 112,2 доллара за баррель, а WTI к концу недели стоила 98,3 доллара. Нефть Oman с поставкой в мае подорожала до 162,7 доллара за баррель, а аналитики ожидают дальнейшую высокую волатильность и возможный рост экспорта российской нефти на фоне сокращения поставок из стран Персидского залива.