Пустыня за 48 часов: Что станет со странами Персидского залива в случае ответа Ирана США

США пригрозили ударить по электростанциям Ирана, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. В ответ Иран обещает ответить не только по Израилю. Корпус стражей исламской революции опубликовал карту стран Персидского залива с надписью «попрощайся с электричеством».

«США обещают ударить по электростанциям Ирана, а Иран обещает ударить не только по электростанциям Израиля. КСИР опубликовал конкретную карту стран Персидского залива. Наверху написано: попрощайся с электричеством», — пояснил эксперт в интервью радио «Комсомольская правда».

Востоковед Николай Севостьянов рассказал kp.ru, что на карте отмечены электростанции Катара, Кувейта, ОАЭ и других стран региона. В первую очередь под удар попадут опреснительные установки. В Катаре 99% воды поступает через опреснение, в Кувейте — 90%, в Бахрейне — не менее 85%. Эти объекты не защищены от авиаударов. Их обесточивание на фоне блокированного Ормузского пролива и закрытого воздушного пространства может превратить богатые нефтью оазисы в непригодные для жизни территории.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что ситуация на Ближнем Востоке рискует перерасти в полномасштабный кризис. По его мнению, при дальнейшем обострении под угрозой окажутся все государства региона.