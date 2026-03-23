В МИД России оценили серьёзность угрозы начала наземной операции США в Иране

Перспективы наземного вторжения США в Иран на данный момент не выглядят убедительными, но его осуществление чревато серьёзной эскалацией напряженности в ближневосточном регионе. Об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

«В случае реализации таких планов, пока их перспектива выглядит не очень убедительно, но если такое произойдёт, это ещё больше обострит ситуацию и грозит дальнейшей эскалацией», — сказал он в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

Ранее западные СМИ сообщили, что США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана. Для извлечения запасов ядерного топлива из-под земли в Исфахане потребуется значительный контингент сухопутных войск.