Не поздоровится всем: В США предрекли крах из-за возможной эскалации с Ираном
Ситуация на Ближнем Востоке рискует перерасти в полномасштабный кризис. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что в случае дальнейшего обострения под угрозой окажутся все государства региона.
Военный эксперт подчеркнул, что ни один из участников противостояния не собирается отступать.
«Сейчас ни одна из сторон не готова сдаваться», — отметил аналитик. Он добавил, что последствия столкновения будут катастрофическими для всех вовлеченных игроков, включая Израиль и Соединённые Штаты.
Дэвис отдельно высказался о позиции Дональда Трампа. По мнению офицера, попытки американского лидера реализовать угрозы в адрес Тегерана приведут к глубокому погружению Вашингтона в затяжное противостояние.
В итоге американское государство может ожидать неминуемое фиаско. Ветеран уверен, что цена подобных действий будет неприемлемо высокой для интересов Вашингтона.
Свою позицию эксперт аргументировал тем, что «его цена будет несоизмеримо ужасной для нас». С точки зрения Дэвиса, нынешний курс ведет к потере стратегических ресурсов и подрыву стабильности, которую будет крайне сложно восстановить.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, то американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран не раз подчёркивал, что проход кораблей возобновится после остановки агрессии Штатов и Израиля. Иранские власти также говорили, что Ормуз закрыт только для вражеских судов.
