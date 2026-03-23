«Дальше будет хуже»: Калмыцкая шаманка предсказала 10 лет войны на Востоке и раскрыла состояние Трампа

На фоне эскалации на Ближнем Востоке прозвучали два резонансных заявления. Британский политик Джордж Гэллоуэй утверждает, что у президента США Дональда Трампа произошёл нервный срыв, в то время как калмыцкая шаманка Елена Батыр в беседе с Life.ru прогнозирует затяжной характер конфликта — до десяти лет.

«Трамп находится в состоянии нервного срыва. Уберите его, дурачки», — написал Гэллоуэй на своей странице в соцсети X, заявив, что это «знают» вице-президент, военные и даже журналисты.

Однако, по словам шаманки из Калмыкии, конфликт на Ближнем Востоке совершенно не затрагивает здоровье Трампа. Она подчёркивает, что он абсолютно не переживает, оставаясь невозмутимым и спокойным. Никакого влияния на него эта ситуация не оказывает, и о нервном срыве речь не идёт.

Конфликт на Востоке только начался. До его завершения ещё далеко. И, судя по всему, он продлится в ближайшие 10 лет. То, что происходит сейчас — бомбёжки, взрывы, — кажется многим самым разгаром, но на самом деле это только начало, ещё довольно вялотекущая стадия. Дальше будет только нарастать. К концу десятилетия ситуация станет по-настоящему критической. В ближайшие 10 лет ничего не закончится. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Шаманка предостерегает: текущая ситуация — это лишь начало, а не кульминация. Хотя многие, видя обстрелы, ошибочно полагают, что мы достигли пика, на самом деле это лишь этап разжигания костра. Впереди нас ждут ещё более тяжёлые времена, включая серьёзные экономические потрясения. Хаос охватит не только Ближний Восток — Америка также столкнётся с большими трудностями. Экономическая обстановка ухудшится повсеместно. Истинный же бум на Ближнем Востоке — настоящий, мощный взрыв — ожидается через семь лет.

«Тот самый «бум» на Ближнем Востоке— настоящий взрыв — произойдёт через семь лет. Ближайшие семь лет стороны будут обмениваться ударами: туда-сюда, туда-сюда. Затяжная стадия. А после случится то, что будет похлеще того, что мы видим сейчас. Если кто-то думает, что после нынешних ударов всё успокоится, — нет», — резюмировала собеседница Life.ru.

Ранее СМИ назвали виновников идеи нападения на Иран, которую внушили Трампу. Как сообщило агентство Bloomberg, среди тех, кто в частном порядке подталкивал Дональда Трампа к нанесению ударов по Исламской Республике, оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мёрдок и ряд консервативных медийных персон.