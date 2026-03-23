Война США и Ирана. Трамп дал отсрочку на 5 дней, Тегеран бьёт по базам США, план революции в Иране провалился, ЦАХАЛ достала древние бомбы, 23 марта

23 марта 2026 года Трамп объявил о пятидневном перемирии в Иране. Он объяснил это «удачными переговорами».

«Я дал указание военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — сообщил Трамп.

Иран грозит отключить электричество в Израиле

Иран и его союзники продолжают наносить удары по американским базам и энергетической инфраструктуре. Взрывы прогремели в Эрбиле и ОАЭ. Также под ударом оказалась территория Израиля. В Корпусе стражей исламской революции заявляют, что в ходе 75-й волны операции «Правдивое обещание – 4» были поражены секретные укрытия американских и израильских военнослужащих.

— Вы находитесь под полным и непрерывным наблюдением наших разведывательных подразделений. Ваши попытки спрятаться в жилых поселениях — как это безуспешно пытались сделать военные в поселении Арад — не спасут вам жизнь. Наше разведывательное превосходство не оставит вам шансов, — предупредили в КСИР.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф предостерегает США и Израиль от ударов по иранским мощностям, вырабатывающим электричество. Если такие объекты будут атакованы, то последует аналогичные действия со стороны Тегерана.

— Сразу после того, как ударят по нашей инфраструктуре, мы выведем из строя без шансов на восстановление жизненно важную инфраструктуру, нефтяные и энергетические объекты во всём регионе, — написал политик в социальных сетях.

В КСИР добавили, что в отместку атакуют компании, связанные с США, но работающие на Ближнем Востоке.

План Израиля провалился: иранцы не вышли на улицы

The New York Times пишет, что Израиль рассчитывал на протесты в Иране, но их не случилось. Планировалось, что вышедшие на улицу люди совершат революцию — и война закончится. Разрабатывался этот план в стенах «Моссада» и был представлен премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Рассчитывали на беспорядки и чиновники администрации Дональда Трампа. До сих пор в США уверены, что они смогут сменить власть в Иране.

— Сейчас не время для граждан Ирана выходить на протесты и пытаться свергнуть режим. Они запускают ракеты и беспилотники из густонаселённых районов, поэтому вам следует пока оставаться дома. Как сказал президент, в какой-то момент у вас будет чёткий сигнал, когда можно будет выйти на улицы, — заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

Снарядный голод Израиля: что достали со складов

Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на собственные источники утверждает, что для ударов по Ирану начали использоваться бомбы, пролежавшие в бункере больше 50 лет. Изначально их планировали использовать для войны с Египтом.

Такое решение было принято с целью удешевления ударов. Кроме того, таким способом хотят освободить склады. Известно, что эти бомбы не отличаются высокой точностью, но перед использованием они прошли процедуры проверки годности.

Американцы не готовы к войне: Израиль не платит США

Издание HuffPost выяснило, что американские военнослужащие не желают принимать участия в войне против Ирана. Многие из них ищут законный способ отказаться от отправки в зону боевых действий.

— Я слышу из уст военнослужащих слова: «Мы не хотим умирать за Израиль, не хотим быть политическими пешками», — рассказал журналистам солдат резерва, работающий с молодыми военными.

Офицеры тоже не настроены оптимистично. Часть из них выступают против наземной операции, о которой часто говорит президент США. В Иране уже предупредили, что если она случится, то Персидский залив будет заминирован.

В американских СМИ аналогичная ситуация. Ведущая The Young Turks Ана Каспарян раскритиковала в прямом эфире затею Дональда Трампа вступить в войну на стороне Израиля.

— Наши солдаты сейчас в Израиле, чтобы защищать израильтян! Я хочу понять, платят ли израильтяне за нашу армию? Тратят ли они ежегодно триллионы долларов на нашу армию? Нет, — сказала Каспарян.

Интересно, что ранее 39-летнюю ведущую номинировали на премию «Антисемит года – 2025».

Авторы Даниил Черных