В МИД Ирана заявили, что Трамп лишь пытается выиграть время
В МИД Ирана прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа, связав их с попытками влиять на рынок энергоресурсов и скрытыми политическими целями. Об этом говорится в сообщении дипведомства.
«Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрыванию времени для реализации его военных планов», — подчёркивается в сообщении.
Ранее Трамп сообщил о проведении переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые, по его словам, прошли в позитивном ключе. В связи с этим он распорядился временно отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. В Тегеране же заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не было.
