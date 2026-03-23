23 марта, 12:19

В МИД Ирана заявили, что Трамп лишь пытается выиграть время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanisorn Pringthongfoo

В МИД Ирана прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа, связав их с попытками влиять на рынок энергоресурсов и скрытыми политическими целями. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

«Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрыванию времени для реализации его военных планов», — подчёркивается в сообщении.

Лавров провёл срочный разговор с Ираном

Ранее Трамп сообщил о проведении переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые, по его словам, прошли в позитивном ключе. В связи с этим он распорядился временно отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. В Тегеране же заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не было.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
