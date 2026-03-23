В МИД Ирана заявили, что Трамп лишь пытается выиграть время

В МИД Ирана прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа, связав их с попытками влиять на рынок энергоресурсов и скрытыми политическими целями. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

«Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрыванию времени для реализации его военных планов», — подчёркивается в сообщении.